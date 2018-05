Karen Dejo se la jura a Rosángela Espinoza: "No vaya a pasar lo que sucedió con Yahaira Plasencia" [FOTOS]

‘Rosángela Espinoza solo dice tonterías’, afirmó Karen Dejo bastante mortificada y cansada de los ataques de la ‘Chica de los selfies’ en el programa ‘Esto es guerra’.



Hace dos días ambas tuvieron una fuerte discusión en el programa porque Rosángela Espinoza la acusó de golpearla durante una competencia, mientras que Karen Dejo indicó que fue una reacción involuntaria porque la estaba empujando repetidamente y perdió estabilidad.



¿El pleito con Rosángela se puede ir de las manos?

Es lamentable lo que está pasando, pero espero que aprenda a comportarse y no vaya a pasar lo que sucedió con Yahaira Plasencia. No entiendo por qué me ponen a competir con ella, porque le gano en todo. Yo debo hacerlo con Paloma, pero ahora está recuperándose del accidente.

¿Crees qué podrías reaccionar mal?

No, soy bastante política en ese sentido, prefiero ignorar y competir... aunque a veces dan ganas de responderle con todo.



Te ha llamado ‘mitómana’...

Rosángela Espinoza no tiene recursos, dice la primera tontería que se le viene a la cabeza. Es una persona adulta y debe darse cuenta de lo que dice, yo trato de llevar mi vida de manera responsable y madura. En verdad, que siga hablando, la voy a ignorar olímpicamente. Esa carga negativa que tiene no le hace bien a nadie.

¿Te harás una limpia?

Ja, ja, ja... gracias a Dios puedo dormir tranquila, vivo feliz junto a mi hija, mi familia, la gente que me quiere. Y sobre todo, trabajo sin hacerle daño a nadie, creando y produciendo.