Karen Dejo piensa que Karla Tarazona exagera al pedir garantías para su vida [VIDEO y FOTOS]

Karen Dejo comentó que Karla Tarazona exageró al pedir garantías para ella y sus hijos, al conocer que Olenka Cuba, (implicada en el caso Gerald Oropeza) es pareja de Leonard León.



“Entiendo que una madre se alarme al querer saber quién está compartiendo con sus hijos, pero pedir garantías es el extremo. En algún momento a mí me relacionaron con ‘Turbo’, pero todos saben que soy una persona correcta. No podría sentenciar a nadie ni determinar cómo es por un escándalo”, dijo Karen Dejo.



Además, dijo que es una pena ver a Leonard y Karla peleando y amenazándose con demandas.



En tanto, Karla no teme que Leonard la querelle por calificarlo de ‘pegalón’.



“Recordarán a una chica (Viviana Montaño) que salió a denunciarlo y mostré una denuncia que la interpuse en la comisaría de San Miguel. No le tengo miedo, al único que le tengo miedo es a Dios, no a un simple mortal”, sostuvo Tarazona, quien dejó entrever que también demandaría a la pareja de Leonard, Olenka Cuba, por tildarla de ‘mala madre’ en redes sociales. (E.C./L.G.)

Karla Tarazona le responde a Isabel Acevedo