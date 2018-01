¡Karen Dejo y Lucas Piro se comprometieron! Bailarina mostró 'roca' en Año Nuevo

La bailarina Karen Dejo recibió el Año Nuevo en la ‘Fiesta blanca’ que se desarrolló en Punta Hermosa, con un gran anuncio. Contó que su pareja, el argentino Lucas Piro , le regaló un anillo de compromiso, lo que significaría ‘un paso más’ en su relación.

Karen Dejo, ¿qué le están pidiendo al 2018?

Salud, amor y bastante trabajo.

¿El próximo año su relación podría dar el siguiente paso?

Lucas Piro: Nos hemos comprometido el 27 de este mes.



¿Fue acá en Lima?

L: Sí.



¿Con la familia de Karen Dejo?

L: No, fue en privado.



¿Ya hay fecha de matrimonio?

L: No, son dos cosas diferentes. No es lo mismo compromiso que casamiento.



Karen Dejo lució anillo de compromiso Karen Dejo lució anillo de compromiso

Pero es medio paso hacia la boda…

L: Exactamente, hay un compromiso a seguir creciendo juntos. A proyectar nuestras vidas juntos.



¿Hay un embarazo en camino?

L: No, nada que ver, todo paso a paso.



En un principio se comentó que lo de ustedes era ‘armani’, están demostrando que no es así…

L: Bueno, ¿vos cómo lo ves?

Karen Dejo: No, el hecho de pertenecer al mundo artístico y que algunos jueguen con su vida privada no significa que nosotros lo hagamos.



¿Cómo te sientes, Karen?

Siento una tranquilidad espiritual única.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.