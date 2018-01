Karen Dejo y Lucas Piro nos revelan más detalles de su compromiso [VIDEO y FOTOS]

A veces el amor te agarra de sorpresa, te golpea fuerte y solo tienes que disfrutarlo intensamente. Karen Dejo y Lucas Piro jamás imaginaron que la pista de baile de ‘El gran show’ se convertiría en el mejor escenario de su romance. Ya han pasado seis meses desde que hicieron ‘clic’ y, seguros de lo que sienten el uno por el otro, han dado un paso importante en su relación, al comprometerse y tener su primer ‘hijito’: su academia de baile.



“Este es nuestro hijo, esperemos que el primero de muchos. Estamos contentísimos porque después de tener un año muy fructífero en el baile, ahora le estoy siguiendo la locura y nos animamos a poner juntos esta academia de baile”, cuenta Karen.



Están totalmente involucrados en el proyecto...

K: Sí, porque alquilamos el local, lo estamos decorando, tendrá su cafetería. Estamos metidos en esto las 24 horas del día.

Tener un negocio juntos es un paso más como pareja...

K: Claro, esto nos involucra y ambos cuidamos nuestros intereses, me gusta.



¿Por eso se comprometieron?

También y Lucas sabe perfectamente que soy una chica joven, pero tengo la responsabilidad de una hija y no puedo tomar las cosas a la ligera.



Cuéntame, Lucas, ¿cómo fue la pedida? ¿Lo pensaste mucho?

No, no lo pensé mucho. Lo que sí fue un vacilón fue el ‘cómo’ y el ‘cuándo’. Yo había planeado todo para el 24 de diciembre. Entonces le digo a Karen: ‘Vamos a la terraza, esperemos las 12 para el brindis’ y me dice que no. Al otro día nos fuimos a ‘Cala’, en la playa, vi un rompeolas bonito y dije ‘ahí es’, así que le pedí que me acompañara, pero tampoco quiso.



La hacía larga...

Eso no es nada, al otro día se intoxicó, estaba toda hinchada, no podía ni respirar, así que tampoco. Recién el 27, hice lo más sencillo, estábamos solos en la habitación y se lo propuse.



Querías algo romántico...

L: Por supuesto y se iban pinchando los globos y dije no espero más...



Al final no se hizo ninguna de las cosas que tenías planeadas...

K: Me dijo: ‘Mirá, la verdad que hace días te lo quería dar, pero no sabía cómo’ y me dio el anillo. De repente me entero que su hermana (Maru) era cómplice, ella había escogido el diseño, su mamá, su papá y toda la familia estaban preguntando desde el 24 si ya me había pedido.

L: Mi papá me dijo: ‘Vos lo estás dudando’ (risas)... Lo que quería era buscar el momento, pero viste que cuando más los buscás, menos los encontrás...



Karen, ¿qué sentiste en ese momento?

Sentí cositas, no sé, me dio roche. Me da vergüenza, parecía una niña tonta... no sabía qué decir, pero le dije ‘ya’.



Esto no quiere decir que se van a casar inmediatamente.

K: Para nada.

L: La idea es complementarnos bien con nuestra relación, hay escalones, tropiezos como los hay en todas las parejas, pero siempre eligiéndonos y teniendo en claro que nos amamos, que nos respetamos y que queremos estar juntos.



Cómo cambian las cosas... y pensar que a Karen no le caías bien.

K: Me caía ‘chinche’, antipático... pero si está a mi lado es porque descubrí quién era, cómo es su familia y quiénes lo rodeaban. Es un hombre con lindos sentimientos, algo complicado algunas veces, pero ahí estamos juntos...



Ya que hablamos de las complicaciones, ¿qué es lo que te molesta de Lucas?

Su desorden.

L: Me reta (regaña) porque me saco el pantalón y lo dejo tirado. Encima es híperordenada y yo soy lo contrario, pero vamos bien.



¿La convivencia es difícil?

K: (ríe) Uno convive día a día...

L: Yo creo que eso también te ayuda a crecer como pareja.

K: Yo le digo: ‘Ya me has conocido linda, hermosa, perfumada, maquillada en mis mejores trapos. Me has conocido enferma, renegando, sin maquillaje. Me has visto en todas mis facetas’... y yo también a él.

Pero siempre es bueno tener un toque de misterio en la relación.

K: Misterio hay cuando una se pone rica y sabrosa (risas).



¿Quién es más celoso en la relación?

L: Yo soy más celoso, pero tampoco soy obsesivo.

K: Porque no tiene motivo.



Han demostrado con el tiempo que no son un amor de pantalla.

K: Personalmente, yo jamás, por más que forme parte del medio artístico, me he prestado a tonterías.

L: Y a mí, la primera relación que me conocen es con Karen... ¡Sos la única!



He visto que Mia (hija de Karen) se lleva bien con Lucas, incluso bromea y ha pedido el hermanito...

L: Esa es la picardía de los chicos.

K: Mi hija es muy independiente y él es un niño grande y juega con Mia. Mi niña, para sus 6 años, es recontraextrovertida y se da cuenta.



¿Pero sí les ha pedido hermanito?

K: Me está pidiendo hace tiempo, pero que se quede con las ganas por el momento.

L: Si es por mí, ya le hubiera hecho tres hijos, pero bueno... Yo soy el volado y ella, el cable a tierra, así que todo a su tiempo. La verdad es que no hay que quemar etapas, disfrutamos lo que estamos viviendo hoy y de nuestros proyectos.