Karen Dejo y Lucas Piro terminaron su relación: "Tenemos diferentes formas de llevar a cabo las cosas y los proyectos"

El bailarín argentino Lucas Piro confirmó el fin de su relación con Karen Dejo, pero aclaró que la ruptura no se dio por una infidelidad, pues la sigue queriendo.



“Realmente con Karen Dejo decidimos seguir nuestros caminos separados porque tenemos diferentes formas de llevar a cabo las cosas, los proyectos y tiempos. Más allá de las cosas buenas y malas que pasan en una pareja se mantiene un respeto, un cariño enorme no solamente a ella sino a toda su familia porque me trataron muy bien. Terminamos de mutuo acuerdo”, afirmó Lucas Piro, quien acaba de llegar de Argentina.



Fue algo sorpresivo porque había anillo de compromiso, planes de matrimonio y proyectos laborales juntos...

Sí, había un compromiso y proyectos laborales, algunos funcionaron otros no. Si salen mal vamos para adelante, si salen bien, festejemos.



Se dice que el último trabajo que hicieron (shows navideños) Karen invirtió una fuerte suma de dinero y tú no asumiste las pérdidas...

He escuchado comentarios de cifras, pucha... ¿Quién dice eso?... yo creo que el hablar con respeto siempre es fundamental. Yo me voy a quedar con los mejores recuerdos, es una etapa de mi vida de mucho crecimiento, de afrontar mi vida amorosa con un compromiso. La verdad es que jamás hablaría mal (de Karen) ni tengo por qué hacerlo.



¿Te afectó el rompimiento?

A cualquier persona le afecta una separación por más que ambas partes estén de acuerdo. Estás dejando algo por lo cual venías apostando.



¿Aún la quieres?

Jamás la dejaría de querer, no se deja de sentir de un día para el otro.



¿Podría haber una reconciliación?

Es una pregunta que están obligados a hacerla porque nuestra relación fue muy linda, con experiencias positivas y negativas como cualquier pareja. Pero no hay que escarbar nada, porque no se terminó por una infidelidad, simplemente tomamos rumbos diferentes.