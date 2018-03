Karen Dejo más enamorada que nunca de Lucas Piro [VIDEO y FOTOS]

Karen Dejo contó que pasará la Semana Santa en Argentina para reencontrarse con Lucas Piro y estar unos días en familia.

“Lucas se fue para allá la semana pasada y le daré el encuentro aprovechando la Semana Santa. Él hará unos eventos y compartiremos tiempo con su familia, son encantadores, me tratan súper bien. Su mamá es una linda persona”, contó Karen Dejo.



La ‘guerrera’ señala que la relación con el bailarín cada día es más sólida y no descarta formalizar.



“Estamos en buen camino, tenemos nuestras discusiones, pero nos amistamos rápido. Nadie es perfecto, y vamos superando las diferencias. Pienso en el futuro y siento un poco de miedo, pero él me da mucha confianza y, posiblemente, podamos formalizar pronto”, aseguró Karen Dejo.



Como quien dice: El que no arriesga no gana...

Exacto. Y Lucas me da seguridad, me protege y siento que no estoy equivocándome. (E.Castillo)



