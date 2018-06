Karen Dejo: modelo más enamorada que nunca de Lucas Piro [VIDEO y FOTOS]

‘Vamos paso a paso’, comentó Karen Dejo sobre su relación con Lucas Piro , con quien ya está conviviendo.



Lucas ha publicado en sus redes que está muy enamorado de ti...

Y yo de él. Estuvimos el domingo juntos porque mi hija pasó el día con su papá, y nos dio la locura de ‘desconectarnos’ de Lima. Nos perdimos (en Cieneguilla), pero él me tranquilizó para no renegar y tomarlo solo como una aventura.



¿Cómo les va en la convivencia?

Conociéndonos cada día más, aunque a veces lo quiero matar, ja, ja, ja. Pero de repente nos relajamos, nos entra la paz espiritual y seguimos. Sin embargo, no explotamos, meditamos las situaciones y seguimos adelante.



Se toman un respiro...

Como todas las parejas que tienen sus momentos de tensión, pero estamos avanzando juntos.



Entonces, el matrimonio no es lejano...

No hay nada eso, estamos bien así. Él quiere, ya me ha dicho, que yo seré la madre de sus hijos, ya habló con su mamá de todo... pero yo prefiero no ilusionarme. Nos está yendo muy bien, pero hay un enorme proceso antes de eso. Nos llevamos muy bien, pero para mí el matrimonio es algo para toda la vida, no para separarme al año.



Karen Dejo y su hijita Mia en plena sesión de fotos.

¿Y cómo están viviendo la fiebre del Mundial?

Bueno, tengo a un argentino gritón, así que todo es muy intenso. (E. Castillo)