"Karen Dejo no me saludó", contó su expareja Lucas Piro cuando se la encontró en una discoteca

Lucas Piro contó que su expareja Karen Dejo lo ignoró y no lo saludó cuando se encontraron, la madrugada del domingo, en una concurrida discoteca del sur.



“Yo estaba con Facundo, Krayg y otros amigos en común. Karen llegó con el ‘Zorro’, saludó a todos menos a mí”, contó el bailarín.



¿Te sorprendió su actitud?

Sí. La verdad, cualquier diferencia queda entre nosotros y lo resolveremos, como veníamos haciendo, tomando distancia... pero eso de encontrarnos y no saludar a una persona, no me parece, y creo que es una actitud innecesaria.



¿Te incomodó ?

Sí, porque estábamos en un grupo... es una cuestión de respeto a las otras personas, porque los puso en una situación incómoda. Por mi parte, no tengo ningún problema en saludarla.