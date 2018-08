Karen Dejo sobre negativa de darle beso a Fabio Agostini en 'Esto es Guerra': "Lucas Piro es celosito"

La morocha Karen Dejo contó que no aceptó darse un beso con Fabio Agostini durante un juego en ‘Esto es guerra’ por respeto a su pareja, el bailarín Lucas Piro, a quien calificó como ‘muy celoso’.



“Lo de Fabio solo era un juego, no había forma de darme un beso con él. Además, respeto mucho mi relación con Lucas, pues aunque es ‘open mind’, es más celoso que los peruanos”, comentó.



¿Es de aquellos que pregunta con quién hablas y te revisa el celular?

Sí, pregunta con quién converso, pero no me revisa el celular. Es celosito, pero hasta cierto nivel. Yo soy una mujer libre, pero tampoco le falto el respeto.



¿Te ha hecho ‘escenitas’?

No. Es celoso cuando lo amerita, me cuida y protege. En la calle siempre encontramos un faltoso y me hace respetar. Más de una vez ha cuadrado a chicos por sus piropos estúpidos y se han quedado callados ante su reacción.



¿Y tú eres celosa?

Yo he aprendido, me controlo, porque soy muy celosa. Cuando vamos a una discoteca muchas chicas lo miran, y yo me impongo, seré chiquita, pero me crezco, ja, ja, ja...



Eres amiga de Janet Barboza, ¿qué te pareció lo de su embarazo?

Me sorprendió muchísimo y le deseo lo mejor. Ella es una gran madre y se le nota superenamorada.



Esto te anima a tener otro hijo...

No. Yo practico la sexualidad responsable, primero me caso y después tendré mi hijo. Hay que trabajar y consolidar los proyectos.

