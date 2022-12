La modelo Karen Dejo comentó que estuvo alarmada junto a sus vecinos porque un pelícano llegó a su condominio y se encontraba vomitando; por ello pidieron a las autoridades que la recogieran ante la alerta nacional de la gripe aviar.

“ Hay un pelicano vomitando en mi condominio, esperamos que las autoridades pertinentes vengan a recogerla ante la alerta de la gripe aviar ”, contó Karen Dejo bastante nerviosa en sus redes sociales, pidiendo la intervención de Senasa (Servicio nacional de sanidad agraria) y de Serfor (Servicio nacional forestal y de fauna silvestre).

Luego, se conoció que el ave fue retirada del condominio de San Miguel.

Por otro lado, Karen contó que se encuentra soltera y que pasará Navidad con su familia; pero viajará en Año Nuevo, aunque no quiso revelar dónde y con quién iría.

Asimismo, detalló que se encuentra llevando terapia para recuperarse totalmente de la lesión en el tobillo, que le ha impedido poder competir con normalidad en las últimas semanas en el reality ‘Esto es guerra’.

AFIRMA QUE ESTÁ SOLTERITA

Hace unos días, la llamada ‘Sabrosura’ comentó que se encuentra solterita y que aunque hay muchos hombres que le tiran maicito, no encuentra la persona indicada para iniciar una relación seria como ella desea.

¿Cómo te encuentras sentimentalmente?

Tranquila, estoy sola, dedicada a mi chamba, a la competencia, a mi hija y a mi familia.

En un momento que no creías en el amor, ¿eso es verdad?

Yo no he dicho que no creo en el amor, he dicho que la calle está dura: para conseguir cosas eventuales, hay de dónde escoger, pero para algo serio, es difícil. Hay un montón tirando maíz, pero no son las alternativas que a mí me gustaría para algo serio.

Vimos a Erick Osores declarando que era tu fan enamorado en las redes sociales...

Con él hay una historia de años, él es muy lindo, muy encantador, cuando hacen las preventas siempre bailamos, la pasamos muy bien, pero siempre como amigos, en buena onda.

¿Qué planes para el 2023? ¿Vas a seguir en la televisión?

Obvio que estaré en la tele en el 2023, yo voy a morir en la televisión, esa pregunta me ofende, desde que tengo quince años he trabajado en la televisión, eso no va a cambiar nunca. También tengo otros proyectos, en marzo comienzo a rodar una película que es la segunda parte de ‘Al filo de la ley’.

TE PUEDE INTERESAR

‘Chibolín’ descarta definitivamente postular a la presidencia del Perú: “De mí olvídense”

Michelle Soifer anuncia que será telonera del concierto de Greeicy y Mike Bahía en el Estadio Nacional

Manolo Rojas vuelve al trabajo y lanza panetón ‘Don Manolo’