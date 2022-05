Tras protagonizar un bochornoso escándalo en plena vía pública, Karen Dejo aclaró el supuesto altercado que tuvo con quien sería su nuevo galán, el empresario Casas de las Peñas, dueño del hotel Vista Pacífico en Asia.

En las imágenes difundidas por el programa “Magaly TV: La Firme”, se observa que inicialmente la modelo se dejó ver en situaciones cariñosas con el empresario tras asistir a la fiesta de cumpleaños de la cantante cubana Tania Pantoja, en Jesús María.

Sin embargo, al salir de la reunión, ambos sostuvieron un fuerte altercado en plena calle tras un aparente reclamo de la exintegrante de “Esto es Guerra”. “Qué estás haciendo tú? Juzgándome y botándome. ¡Vete a la mie** conc**! Yo nunca te he dicho: ‘Karen voy a cambiar’”, se le oye decir al empresario.

Aclara altercado

Sobre esta situación, Karen Dejo aprovechó las cámaras de ‘América hoy’ para aclarar el incidente, aunque no confirmó ni descartó si Casas de las Peñas es su nuevo galán. “Mira, lo único que te voy a decir Janecita es que en ningún momento hubo una agresión o un maltrato hacia mi persona, él estaba contándome algo, él me estaba contando algo. Y de alguna manera se tomó de otra forma” , detalló.

Pero las preguntas no quedaron ahí, pues Brunella Horna le consultó: ¿no te estaba hablando a ti Karen, porque vimos insultos y una manera muy fuerte de hablarte?

A lo que la exchica reality respondió: “ No, no se estaba dirigiendo a mi persona. Justamente, es que no se estaba dirigiendo a mi, me estaba contando algo, no se estaba dirigiendo a mi persona. No es que me estaba diciendo tales o cuales cosas a mi”.

Por su parte, la conductora Janet Barboza indicó que Karen es una mujer de carácter fuerte. “Yo conozco a Karen hace más de 20 años y estoy segura que ningún hombre se atrevería a levantarle la voz”.

