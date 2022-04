MOLESTA. Karen Dejó aseguró que el ampay donde aparece besando a un joven y luego en la casa de un galán cuarentón no corresponden al mismo día. Según afirmó, el reportaje que emitió el programa de Magaly Medina es “totalmente falso”.

“(Gigi: ¿En un mismo día estuviste con dos?) Eso totalmente falso, son momentos distintos. Me entrevistaron (Rodrigo: ¿Y ahí no lo aclaraste entonces?), lo aclaré y lo editaron, estábamos viendo si me podían hacer una llamada para hablar de este tema”, explicó en ‘Amor y Fuego’.

“Nadie tiene derecho de denigrarte porque simplemente tu estés viviendo tu momento como soltera”, recalcó.

Karen Dejo jura que no salió con dos hombres al mismo tiempo: “Es totalmente falso” (Willax TV)

Karen Dejo: “Se me antojó darme un beso con alguien”

La ‘sabrosura’ recalcó que sí estaba conociendo a una persona, pero que no prosperó por lo que continuó con saliditas con hombres absolutamente solteros.

“Yo estaba conociendo a una persona, terminé con esa persona, dejé de salir con él, quedamos como adultos, nos dimos la mano y las cosas continúan. Yo estoy soltera, con la persona con la que empecé a conocerme también está soltera, no tiene compromiso, todos solteros... pasaron las semanas y se me antojó, como soltera, darme un beso con alguien, no fue el mismo día”, manifestó.

