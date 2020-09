Eric Castillo

Karen Dejo afirmó que tajantemente que ella ‘no aguanta cachos’ porque cuando se perdona una vez, algunas personas no escarmientan y lo convierten en una rutina, generando dolor y maltrato hacia la pareja. Además, dice que nunca se tatuaría el nombre de una pareja porque el amor siempre se acaba y, por eso, solo lleva el de su hija.

¿Te tatuarías el nombre de una pareja?

Jamás, los hombres son de turno. Solo tengo el nombre de mi hija. Una nunca sabe cuándo va a terminar la relación con tu marido o esposo. Estamos en otras épocas, antes los matrimonios duraban toda la vida porque la mujer era sumisa y aguantaba todo. Ahora el amor es una decisión ‘de estar juntos’, de mucho respeto, yo no estoy para aguantar cachos.

¿No perdonarías una infidelidad?

Puedes aguantar una vez dependiendo las circunstancias, viendo si tienes familia o no, pero se debe tener cuidado porque se puede hacer rutina, y nadie merece aguantar ese maltrato, ese dolor que lo genera otra persona.

Jossmery Toledo contó que Jean Deza no la dejaba salir de casa ni trabajar, ¿te ha pasado?

Claro, pero no tan drástico. La juventud, la vida es tan corta que no puedes dejar de disfrutarla. Una de las razones por las que me separé del papá de mi hija es que, hasta cuando íbamos a Wong, me decía ‘tápate, tápate’, y quería que deje de hacer calendarios, y no hay forma... a mí que me vea el pueblo, pero solo me toca mi marido

Acabas de lanzar tu programa ‘El top de Karen’ en Instagram...

Sí, es una aventura que va los sábados a las 8 de la noche presentando las canciones más escuchadas y haciéndolo divertido para la gente. Me estoy reactivando en plena pandemia, pero quiero que la gente vea mi faceta de conductora, no solo puedo competir y bailar en ‘Esto es guerra’, sino que tengo experiencia en otros rubros de la televisión.