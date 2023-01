La ‘sabrosura’ Karen Dejo contó que atraviesa una buena etapa en su vida, que disfruta mucho de su trabajo en ‘Esto es guerra’ y no tiene prisa en encontrar el amor, pues su prioridad es su mamá y su hija. Eso sí, afirma que nunca está sola, pues es una ‘mujer actual’ y no tiene sotana.

¿Cómo te sientes al regresar una temporada más a ‘Esto es guerra’?

Contenta, todo el mundo sabe que soy muy apasionada con mi trabajo, me encanta lo que hago. Estoy agradecida porque me pone en vitrina y cualquier cosa que haga la hago con mucho cariño y amor.

¿Te incomoda que te digan que estás muy mayor para la competencia?

¿Tú crees que yo leo esos comentarios? No los leo, para nada. Comentarios buenos y malos siempre se dan. Hay mucho odio en internet, demasiado, pero no me voy a fijar en eso porque esas cosas no te dejan avanzar, te contaminan el espíritu, la vibra, y yo quiero estar tranquila y feliz.

¿Y cómo te sientes en esta etapa de tu vida?

Me siento bien, pero uno siempre está en búsqueda de encontrar más cosas, de ir creciendo en cualquier ámbito, sea personal o profesional. Estoy agradecida porque tengo más que unos, menos que otros, pero así siempre es la vida. Lo que tengo lo abrazo y cuido.

Karen Dejo no está apresurada en tener pareja, ahora espera que quien llegue a su vida sea para sumar. (Foto: Difusión)

¿Te falta cumplir algún sueño?

Me faltan bastantes cosas por hacer, aún estoy joven. Uno nunca termina de hacer cosas buenas y anhela metas. Hasta el día que me muera nunca voy a dejar de querer algo más en la vida y trabajar por ello.

¿Nunca te conformas?

La vida no me lo permite, yo veo por mi madre y mi hija. No tengo papá, hermano, esposo, no tengo nada, soy sola y no me permito que sea de otra manera.

¿Sigues soltera?

Preséntenme a un chico, ja, ja, ja.

Quizás eres muy exigente...

No, creo que después de la pandemia la gente, aunque no crean, yo puedo ser muy ‘open mind’ para algunos, pero tengo la crianza antigua y ya en algún momento llegará la persona con quien pueda compartir . Pero no con cualquiera, sino para qué voy a perder mi tiempo, mejor estoy sola y cuando quiera algo, lo tengo.

UN CHICO QUE SUME

¿Tienes algún prototipo de galán?

No. Trabajo en televisión desde los quince años y siempre estuve rodeada de chicos hermosos, y créeme que hoy por hoy no busco solo a alguien que me llene visualmente, sino que me sum e, que formemos equipo, que vayamos para adelante.

¿Prefieres maduritos o ‘colágeno’?

Los hombres son inmaduros, maduran más lento que una mujer. La verdad que no me preocupa si viene o no alguien a mi vida, pues mi prioridad es estar bien y mi familia.

¿No hay prisa para el amor?

No, no lo estoy buscando, pero tampoco estoy sola. Soy una chica actual, no tengo sotana .

¿Te ha tocado salir con un ‘misio’ y que hayas tenido que pagar la cuenta?

Creo que a todo el mundo le ha pasado, pero pagas tú o la otra persona. No toda la vida estás con los bolsillos llenos, hay momentos buenos, regulares y malos.

¿Has escuchado la nueva canción de Shakira?

Sí, personalmente no me gusta la canción, pero la aplaudo, tiene que trabajar y momentos malos siempre habrá en una relación, más en esta época en que las relaciones son volátiles, ya no duran como en la época de nuestros abuelitos. Desde que el sexo se volvió fácil de conseguir, el amor se volvió difícil de encontrar.

¿Te sentiste identificada con el tema?

No, pero sí estoy de acuerdo en que las mujeres tienen un rol importante y ya no tienen que llorar, tienen que facturar, trabajar.

¿Te veremos regresar a la actuación?

En marzo supuestamente tenemos que filmar ‘Al filo de la ley’ y aprovecho para pedir permiso a mi querida producción.

Karen Dejo dice que su prioridad en la vida son su hija y mamá por las que se esfuerza día a día. (Foto: Difusión)

Tienes que tener permiso porque te pueden suspender como a ‘Rous’ (Rosángela Espinoza)...

Soy muy respetuosa de mi trabajo.

¿Piensas en algún momento alejarte de la televisión?

Soy una mujer de televisión desde que abrí los ojos y voy a morir siendo artista. Estudié, me preparé y me seguiré formando, aparte de ser administradora, para desarrollarme como artista en cualquiera de sus ramas.

Para culminar, ¿qué le dirías al público?

Agradecerles por el cariño que me tienen a mí y a mis compañeros de ‘Esto es guerra’, vamos a ver cómo se desarrolla esta temporada y que lo disfrute.