La bailarina Karen Dejo se llevó tremendo susto al protagonizar un accidente automovilístico. El hecho ocurrió a la altura de la cuadra 14 de la avenida Reducto, en el distrito de Miraflores. Según se pudo ver en ‘Amor y Fuego’, una persona resultó herida.

La exchica reality explicó que ella se encontraba a bordo de su vehículo cuando una motocicleta se le atravesó, pero gracias a la reacción de ambos el accidente no pasó a mayores.

“Vi a la derecha y estábamos a punto de chocar, menos mal que el chico reaccionó y yo también reaccioné, sino el impacto hubiera sido más fuerte”, dijo.

Karen Dejo protagoniza accidente automovilístico y una persona resulta herida

Karen Dejo tras accidente de tránsito: “Me asusté horrores”

A pesar que fue un accidente menor, Karen Dejo reconoció que se asustó porque la persona de la moto cayó al piso. “Me asusté horrores y el chico también. Hubo impacto, pero no fue fuerte, el chico cayó con la moto y no le pasó nada a la moto, y mi carro solo tiene un rasguño (…) Me asusté mucho porque, antes que ser artista, está uno como persona y su integridad”, manifestó.

Asimismo, detalló que llamaron a los bomberos que acudieron al llamado, pero que el herido quiso irse por sus propios medios. “Lo importante es que el chico está bien, firmó una orden diciendo que estaba bien, luego se quería montar en su moto y se quería ir y yo le dije ‘no, no te puedes ir así, estás temblando, estás en shock’”, sostuvo.

