ENVIÓ UN MENSAJE. En los últimos días, Karen Dejo fue acusada por su expareja Carlos Abanto de maltratar física y psicológicamente a su menor hija de 10 años. Según el padre de la pequeña, la popular ‘Sabrosura’ la botó de la casa y tuvo fuertes palabras contra ella.

Pese a esta grave denuncia, Karen Dejo celebró su cumpleaños el último fin de semana a lo grande, sin embargo, no dudó en enviar un mensaje a sus detractores y seguidores, quienes esperaban un pronunciamiento.

“Gracias a todos por sus mensajitos y por tanto cariño, este año estaba muy emocionada por celebrar mi cumpleaños, hace 10 años no lo festejaba y quería engreírme (me lo merecía). No voy a negar que desde el jueves no me siento muy bien y hasta pensé en cancelar todo, pero me puse a pensar entre lágrimas , es mi día y necesitaba sentir el amor de los míos (familia y amigos). Mi madre me enseñó a ser fuerte y seguir adelante”, dijo en sus redes sociales.

Además, junto a una fotografía con su familia, incluida su hija, Karen Dejo desmintió la acusación de maltrato compartiendo un mensaje de amor para ellos.

“ Las amo. Esta es mi familia (falta mi abuelita) y solo las tengo a ellas, somos 5 mujeres y soy muy protectora con ellas ”, puntualizó.

Karen Dejo comparte mensaje tras denuncia de agresión.

KAREN DEJO FUE DENUNCIADA POR VIOLENCIA

Magaly Medina difundió este viernes la fuerte denuncia que presentó Carlos Abanto contra Karen Dejo. “Hay otro caso de violencia entre una pareja, una gravísima acusación que le hace su expareja y padre de su hija a Karen Dejo”, anunció la urraca.

La periodista aseguró que esta tarde vieron a la ‘Sabrosura’ saliendo de la comisaría de San Miguel abrazando a su pequeña, pese a que el piloto Carlos Abanto la denunció por el delito de violencia familiar, en la modalidad de violencia física y psicológica.

“El 7 de julio a las 8 p.m. la tiró al suelo, la arrastró botándole el colchón, llevándose todas sus pertenencias, botándola de la casa, manifestándole que es una ‘malnacida’ y que muchas veces la insulta con adjetivos como ‘hubiera deseado que no hubieras nacido’, ‘tú podrías ir a la calle como una tiradita e hija de un basurero’”, narró Magaly Medina.

