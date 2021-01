Karen Dejo rompió su silencio tras el ampay que difundió el programa ‘Amor y fuego’, donde se le ve disfrutando de lo que parece ser una tremenda juerga en un local de Punta Hermosa, el pasado fin de semana.

Al respecto, Karen Dejo mencionó que acudió a un ‘restobar’ y no a una discoteca. Asimismo, aclaró que solo se quedó dos horas en el lugar, mientras que sus amigos ‘Choca’ Mandros y Peter Fajardo, solo estuvieron una hora.

“Yo fui a un restobar que abrió sus puertas con capacidad de aforo reducida. Además, el lugar no es una discoteca, sino un restobar con mesas y sillas. Quiero aclarar que yo no he ido con ‘Choca’, ni Peter Fajardo como se ha dicho”, indicó la modelo.

Asimismo, Karen Dejo negó que se haya besado con su acompañante, tal y como se afirmó en el programa de Rodrigo González.

“Dicen que me besé, pero no es verdad, solo me tomé un par de fotos y videos para Instagram puede parecer otra cosa, porque estoy de espaldas, pero no me besé con nadie”, aclaró

TROME | Karen Dejo, Choca y Peter Fajardo son captados en tremenda juergaza en Punta Hermosa sin temor al Covid