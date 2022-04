Karen Dejo habló para las cámaras de Magaly Medina y se pronunció tras ser ampayada el miércoles con Christian Buller y el Jueves Santo con César Rey de Castro, dos galanes diferentes durante dos días consecutivos.

“Intenté tener algo con una persona pero las cosas no prosperaron por culpa de ustedes”, dijo la ‘Sabrosura’ para Magaly Tv La Firme, en referencia a las saliditas que tenía con el madurito Christian Buller. “No quiero hablar de un tercero, no tiene nada qué ver, hay que respetar”, agregó.

En ese sentido reconoció que pasó Semana Santa con Buller en Chaclacayo pero solo son amigos. “Ante todo está la amistad”, acotó la chica reality.

Sobre el tremendo beso que se dio con César Rey de Castro, se limitó a decir que está soltera y que esas muestras de cariño ‘no significa nada’. “Cuando te das cuenta que las cosas no van, no van, yo estoy sola, no tengo una relación con nadie”, indicó.

GALANES DE KAREN DEJO LA NIEGAN

Al ser consultado por las cámaras de Magaly Medina, Christian Buller aseguró que no tiene nada que ver con ‘La Sabrosura’ y negó que hubiera estado con ella en Chaclacayo. Además, la ‘urraca’ reveló que allegados al empresario se comunicaron con ella para tratar de evitar que pase las imágenes de su ampay.

Por si fuera poco, la conductora de Magaly Tv La Firme también contó que amigos de César Rey de Castro también le pidieron que no pase el ampay con Karen Dejo.

Sabrosura aseguró que está soltera y que respeta a sus amigos, en referencia a los dos galanes con los que se le vio durante la Semana Santa. Mientras, ellos intentaron negarla.

TE PUEDE INTERESAR

Jorge Luna y Ricardo Mendoza rompen su silencio tras hackeo: “Hemos sido atacados como Willax y Latina”

Juliana Oxenford vuelve a arremeter contra HH: “Me da pena que gente así tenga ese éxito”

Dalia Durán es ampayada juergeando en discoteca | VIDEO