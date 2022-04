Karen Dejo se presentó este miércoles en Amor y Fuego para arremeter con todo contra Magaly Medina, luego de haberla ampayado con dos galanes y haber desatado una ola de críticas por salir con dos hombres, supuestamente, al mismo tiempo.

“Quiero decir que algunas veces las personas quieren vender una nota de manera que confunden a la teleaudiencia”, dijo la ‘Sabrosura’ indignada. Asimismo, acotó que las imágenes no son claras y explicó su relación con sus dos pretendientes.

“Yo estaba conociendo a una persona, terminé con esa persona, dejé de salir con él, quedamos como adultos, nos dimos la mano y las cosas continuan. Yo estoy soltera, con la persona con la que empecé a conocerme también está soltera, no tiene compromiso, todos solteros... pasaron las semanas y se me antojó, como soltera, darme un beso con alguien, no fue el mismo día ”, explicó.

Fue en ese momento que Rodrigo González aseguró que las imágenes habían sido captadas en menos de 24 horas, desatando la ira de Karen Dejo.

KAREN DEJO SE MOLESTA CON PELUCHÍN

La ‘Sabrosura’ se mostró indignada con las palabras del conductor de Amor y Fuego y se exasperó. “ Ya ves cómo estás confundido, cómo confunden a la gente, ya ves cómo deterioran la imagen de una persona cuando no es así. Yo estoy soltera, puedo hacer de mi vida lo que yo qiera, pero no puedo exponer mi vida privada y ante esta situación se me está obligando a contar cosas de mi vida personal”, arremetió.

Además, aseguró que lo que más le molestó fue que Magaly Medina la calificara como vedetucha y bataclana y aseguró que muchos le recomendaron que deje las cosas ahí y no se meta con la urraca, pero ella se negó y salió a contar su verdad.

