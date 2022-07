Karen Dejo rompió su silencio luego de la fuerte denuncia por violencia familiar que le interpuso Carlos Abanto la semana pasada, en la que la acusa de agredir física y psicológicamente a su hija de 10 años. La ‘Sabrosura’ solo usó sus redes sociales para mostrar su agradecimiento por los mensajes por su cumpleaños 42 pero destacó que desde el jueves no la estaba pasando bien.

Este lunes, en declaraciones para Amor y Fuego, la modelo dio a entender que iniciaría acciones legales contra el padre de su hija. “Lo voy a ver por la parte legal, yo no sé por qué ha hecho esto.. . ni siquiera tuvo en cuenta de hablar conmigo antes, él simplemente tomó la decisión y actuó, me la querrá quitar, no sé”, acotó para el referido medio. “Cómo voy a agredir a mi hija”, agregó decepcionada.

Por otro lado, el programa de Rodrigo González también se comunicó con Carlos Abanto, aunque este evitó dar declaraciones a la prensa. “ No voy a dar declaración... ese es un tema familiar... nunca he hablado de mi tema familiar, no pienso hacerlo ahora... así que voy a agradecer puedan respetar eso, muchas gracias por la llamada, tengan un buen fin de semana...”, indicó en la llamada.

Karen Dejo también confirmó que su hija pasó por el médico legista y que esta semana la visitará una representante del MIMP. “Mañana viene una representante del Ministerio de la Mujer acá a la casa y nada... y por mi parte, no voy hablar nada hasta que esto se arregle”, aseveró.

Finalmente, la ‘Sabrosura’ se defendió y aseguró que es mamá y que por ello tiene la potestad de corregir a su hija. “Yo soy mamá y llamarle la atención cuando ella hace algo incorrecto... no agredirle... jamás lo he hecho”, aseguró.

Karen Dejo habló para Amor y Fuego luego de la denuncia por violencia familiar que le interpuso el padre de su hija. Asegura que un representante del Ministerio de la Mujer irá a visitar a su hija y dio a entender que tomará acciones legales.

