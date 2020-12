La integrante de ‘Esto es guerra’, Karen Dejo visitó el set del programa ‘En boca de todos’ donde escuchó lo que le vaticinó la vidente Alexandra Quillay pero lo que no soportó fue que Tula Rodríguez dijera en vivo que ya tiene pareja.

Todo sucedió cuando Alexandra le dijo que estaba segura que la popular ‘Morocha’ continuaría en el reality de competencia ‘Esto es guerra’. Aunque Karen no quiso confirmar que ya la habían llamado señaló que le encantaría continuar.

“Todavía no puedo decir nada (sobre si firmó precontrato con el reality). Están llamando a algunos, nos estamos comunicando con los chicos pero no hay nada dicho. Proyectos siempre hay como mi raking musical que me va chévere, pero yo contenta porque me he realizado en ‘Esto es guerra’ y estoy feliz en este canal. Veremos cómo hago mi línea de carrera”, señaló Karen Dejo.

Ante esta respuesta, Ricardón Rondón le increpó que de los temas laborales sí habla pero cuando le preguntan por el amor no dice nada. En ese momento intervino Tula Rodríguez: “Es que a su enamorado lo quiere cuidar”.

De inmediato, Karen Dejo se dirigió fastidiada a Tula y le dijo: “Hey, hey tranquila, tranquila, no me quemes el pastel en la puerta del horno”. Lo que generó un escándalo entre sus compañeros del programa. Solo Carloncho atinó a decir “Uy, (Tula) se te escapó”. Mientras que la conductora se mostró avergonzada y tapó su rostro con el papel de sus apuntes.