¡CON LAS MANOS EN LAS MASAS! En las últimas semanas, Karen Dejo fue vinculada con el empresario Rafael Casas, con quien ha sido vista cercana en reuniones sociales. Sin embargo, no todo sería color de rosa para la modelo, ello luego de que su ‘presunto galán’ fue visto con una cariñosa actitud con una joven después de salir de fiesta, como lo grabaron las cámaras de Amor y Fuego.

El programa de Rodrigo y Gigi compartió las imágenes que pusieron en jaque a la exguerrera. Y es que ambos se encontraban en una discoteca miraflorina, pasando un grato momento con sus respectivos amigos. No obstante, con el correr de las horas ambos tendrían destinos diferentes.

Mientras Karen Dejo fue vista regresando sin su ‘supuesto galán’ a su vivienda, Casas terminó la noche con otro grupos de amigos en otro local, pero, sobre todo, con una señorita a la que estaba abrazado.

Al retirarse de dicho local, volvieron a dejarse ver juntos, como lo captó la cámara de Amor y Fuego. El empresario empezó a hablarle al oído y darle besitos a la mano dentro de un vehículo, tras lo cual terminaron en la casa de la joven. ¿Y Karen?

Karen Dejo habla sobre ampay de empresasrio Rafael Casas

Karen Dejo se pronuncia

Ante ello, Karen Dejo se comunicó con Amor y Fuego y desmintió que tuviese un vínculo con Rafael Casas, con quien anteriormente había sido vista discutiendo en la vía pública.

“”Estoy soltera, no estoy con nadie, no soy responsable de otra persona. No he visto el video, pero yo en esa reunión es cumpleaños de un amigo. Yo fui con un grupo de amigas y él también (...) Son días distintos”, aseguró inicialmente.

“Estoy soltera, es mi amigo. No tengo nada con él. Puede hacer lo que quiera de su vida (...) Es responsable de su vida. No tiene absolutamente nada que ver conmigo”, sentenció.

