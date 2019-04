Karen Dejo sobre supuesto reencuentro con Coto Hernández: "A estas alturas, hago lo que quiero y cuando quiero"

Karen Dejo afirmó que Ducelia Echevarría se equivocó al enfrentarse a ella ‘porque tengo calle’ y demostró quién es la mejor en la competencia.



Ducelia te dijo que si no haces trampa no ganas y paras llorando por tus lesiones, pero le ganaste en el circuito...

Era mi obligación. Ducelia es mi amiga, buena gente, pero cambia de personalidad cuando pisa ese estudio y se va contra todo el mundo, y a mí eso me vuelve loca.



¿No se mide cuando habla?

No se mide para nada. A ella solo le interesa su estadía en el programa y hace lo que sea por estar ahí, que es válido, pero creo que no son las formas. Primero se metió con Mario, luego con Macarena, Spheffany, Mikela, después con Fabio y ahora conmigo. Lo que pasa es que no sabe a quién se está enfrentando, soy un hueso duro de roer, tengo calle. También soy señorita, cuando tengo que serlo, pero cuando me buscan, me encuentran.



Hablando de otro tema, se dice que tú y ‘Coto’ se reencontraron en Miami y que pasó ‘algo’.

Que la gente piense lo que quiera. Soy una mujer hecha y derecha, no le debo explicaciones a nadie. A estas alturas de mi vida hago lo que quiero y cuando quiero.