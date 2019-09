¿Karen Schawrz en la dulce espera? Conductora revela su verdadero estado y hace anuncio para fin de año

Karen Schawrz comentó que a fin de año recién encargará al hermanito de Antonia y que Jazmín Pinedo solo le hizo una broma por un mareo que sufrió mientras conducían ‘Mujeres al mando’.

¿Karen, esos malestares son porque Antonia tendrá un hermanito?

(Ríe) Ni siquiera me he hecho esa pregunta.



En el programa se comentó que te sentiste mal.

Siempre nos bromeamos así con Jazmín, pero no.



Pero Ezio y tú ya están buscando...

Recién será a fin de año.

Claro, y Antonia ya tiene el nombre de su hermanito...

Sí, ella quiere un hermanito, pero sabe que hay que esperar.



¿Y cómo le va a Ezio en México?

Recientemente abrió el concierto de Alejandra Guzmán. Sí, estamos felices. En unos días vuelve a México para otro concierto en Puebla, en un estadio de Xalapa, y nuevamente con Alejandra.



¿Lo acompañarás esta vez?

Queríamos ir con la ‘gorda’ (Antonia), pero tendría que faltar dos días al programa y decidimos que, como aún quedan más conciertos podemos ir a otro donde solo me ausente por un día de ‘Mujeres al mando’.