La conductora Karen Schwarz negó que haya tenido algo que ver con la presunta detención que quisieron hacer, hace unos días, con el conductor Rodrigo González, a quien demandó por violencia psicológica, además, aseguró que no le desea el mal y resaltó que solo exige respeto por parte del popular ‘Peluchín’.

“Siempre trato de ser una mujer muy feliz, pero cuando hay cosas que choca mi corazón... sale la leona de Karen. ¿Si me convierto en una leona cuando me insultan, tal como lo hace ‘Peluchín’ o Magaly Medina? No voy a poner nombres, pero en general y en mi vida 360... como mamá, mujer, profesional y esposa sí soy una leona, porque me ha pasado que una ‘pillina’ escribe a Ezio (Oliva) y evidentemente me voy a poner como leona si son descaradas. La vida me ha enseñado muchísimo, sigo cometiendo errores, nadie ha nacido con un manual de perfección, pero nadie nos puede faltar el respeto”, sostuvo Karen.

Hace poco, Rodrigo estuvo siendo buscado por la policía... ¿Crees que el karma existe?

Creo que uno tiene que aprender mucho de sus errores, yo aprendo y a veces acierto. No voy a hablar del karma porque considero que eso no es positivo ni negativo para nadie. Nunca le voy a desear el mal a nadie, pero lo único que pido es respeto. A mucha gente no le puede gustar mi chamba y eso lo respeto. Las críticas las he recibido y asumo bien, pero solo pido respeto.

Trome | Karen Schwarz

¿Tuviste algo que ver con el intento de detención?

Inventan muchas cosas, se quedó claro que no tuve nada que ver al respecto. Ni siquiera era por alguna denuncia mía.

¿Crees que merece alguna sanción por todos los calificativos que ha tenido hacia ti?

Lo único que pido es que respeten, nunca le deseo el mal a nadie, todos estamos para aprender, pero solo hay que buscar el límite, hay que aceptar que nos equivocamos, que no le gustamos, tampoco somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo, pero hay un límite. No porque esté en televisión tengo que ser latigada, solo pido que no se pase ese límite porque somos seres humanos.

¿Tienes medidas de protección?

No las tengo.

¿Piensas volver a solicitar?

Estoy tranquila como estoy, el tema del juicio tiene bastante tiempo, que pase lo que tenga que pasar.

De otro lado, ¿Cómo van los preparativos de tu boda con Ezio Oliva?

Será el próximo año porque queremos que sea en la fecha en que nos casamos por civil, así que será en mayo. Será un poco más grande a diferencia del civil porque mis hijas ya están grandes y es la última celebración del matrimonio, así que estamos súper emocionados. (L.Gamarra)

¿La boda será en Lima?

En Lima o de repente en Pachacamac, pero aquí claro que sí.

¿Ya estás corriendo con los preparativos de la boda?

No. Soy una novia relajada y confío en la gente con quien trabajo. Ya se separaron algunas cositas, porque hoy en día todo el mundo se quiere casar y me parece súper lindo que crean en el amor, porque es importante.

Ahora se ven muchas separaciones, sin embargo, ustedes tienen una relación bastante sólida...

Estar casada no es fácil tampoco, es una construcción del día a día. Ezio y yo también tenemos peleas, conflictos y desacuerdos, pero cuando prima el respeto y el amor todo se puede solucionar, sobre todo cuando tienes dos hijas maravillosas y compromiso. Ahí todas las dificultades se puede sobrellevar.

Ezio viaja de vez en cuando por su carrera musical... ¿Es complicado lidiar con eso?

También es bueno, porque muchos piensan que la distancia es la determinación para que las personas terminen, pero he descubierto y también Ezio también lo ha hecho... que es bueno. Soy muy independiente y él también. Cada vez que Ezio regresa (de viaje) y nos volvemos a encontrar, sentimos que somos las personas indicadas para estar juntas. Me encanta muchísimo el hecho que siga cumpliendo sus sueños, él me apoya en mis proyectos y yo también.





