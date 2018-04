Karen Schwarz se aleja de los 'ampays': "No le vamos a poner la cruz ni a chancar artistas" [FOTOS]

Karen Schwarz debutó ayer en la conducción de ‘En exclusiva’ por Panamericana y aclaró que no emitirá ‘ampays’ de los personajes de la farándula.



Asimismo, Karen Schwarz hizo un ‘mea culpa’ y afirmó que está arrepentida de algunos excesos que cometió en el pasado y de su reconciliación con Stephanie Valenzuela.



“En el programa siempre vamos a hablar de los personajes en positivo, no vamos a ponerle la cruz, no vamos a ‘chancarlos’ ni atacarlos. Lo que buscamos es entretener al televidente, darle un poco de alegría”, comentó Karen Schwarz.



¿Tampoco habrá ‘ampays’?

No vamos a manejar esa palabra. Si alguien nos quiere mostrar algo diferente, lo haremos... y, si no, pues no lo haremos. He aprendido mucho en mis 7 años en la televisión y estoy en otra etapa de mi vida.

¿Qué cosas aprendiste en estos años?

Me tengo que arrepentir de algunas cosas que hice en televisión, se me fueron de la mano por la tensión, no me estoy justificando, pero ahora he aclarado muchas cosas con algunas personas como Stephanie Valenzuela. Ahora nos vemos, saludamos y reímos. Cometí un error y no se va a repetir.



¿También podría haber un acercamiento con Rodrigo ‘Peluchín’ González?

Estoy enfocada en mi proyecto, es un camino largo y presentaremos cosas diferentes.