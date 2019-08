Karen Schwarz: "Alexandra Grande es sencilla y divertida"

Karen Schwarz contó que conocer a la bicampeona Panamericana de karate, Alexandra Grande, fue muy emocionante y se divirtió mucho cuando trató de enseñarle los movimientos de su disclipina deportiva.



“Tenerla en el programa es un lujo. Es una grande, bicampeona de karate”, dijo la conductora de ‘Mujeres al mando’.



Se ve que es súper sencilla...

Sí, además muy divertida. Eso es lo que más me ha gustado, no solo conocerla como deportista, saber un poco más de Alexandra y de todos los seleccionados ha permitido que todo el Perú se involucre en cada paso hasta lograr la medalla.



¿Te asustaste cuando Alexandra alzó la pierna hacia tu cara para explicarte cómo se hacían los puntos?

Ja,ja,ja. Es que fue tan rápido que ni cuenta me di... que ella esté en el programa y haber tenido, en mis manos, la medalla de oro fue demasiado emocionante.



¿Practicaste algún deporte?

Yo fui de la selección peruana de natación en el 97. Fui a la Copa Pacífico. Por eso entiendo y conozco todo el esfuerzo que conlleva y las lágrimas al lograr el triunfo.

Es súper emocionante.



¿Ganaste en aquella oportunidad?

Medalla de plata en la posta.



También tienes tu medalla...

Sí, ja,ja,ja. Somos 4 hermanos y todos hemos sido de la selección: 3 de natación y 1 en waterpolo.