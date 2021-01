REFLEXIONA. Karen Schwarz se unió a otras figuras televisivas que reflexionan sobre el año que pasó. La conductora de Yo Soy precisa que sufrió mucho por las pérdidas de sus seres queridos, pero también se emocionó con el nacimiento de su segunda hija.

“Resumo mi 2020 con esta frase: Un 2020 muy complicado, repleto de emociones, depresiones, risas, miedos, angustia, pero sobre todo mucho amor por la llegada de mi segundo angelito”, menciona Karen Schwarz en su cuenta de Instagram.

La conductora de Yo Soy considera que este año recibió muchas críticas por su aspecto físico, sin embargo, aprendió a quererse aún más y hacer oídos sordos a las comentarios malintencionados. “Jamás olvidaré este año porque también me descubrí y tomé valor para amarme con más fuerza”, agrega.

Finalmente, Karen Schwarz no espera que el nuevo año la sorprenda, la conductora precisa que sólo aceptará los desafíos que vengan. “2021 no me sorprendas, ven como tengas que venir, que acá estoy más fortalecida que nunca. Bienvenido “, concluye.