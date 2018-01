Karen Schwarz: El video de su hija Antonia que no para de reír es lo más tierno que verás hoy [VIDEO]

La actriz Karen Schwarz comparte la mayoría de momentos que pasa con su pequeña Antonia. Uno de los videos que la conductora publicó en Facebook se viralizó rápidamente por la contagiosa risa de la hija de la ex reina de beleza.



En el video, Karen Schwarz arma bloques junto a Antonia. La pequeña los bota y eso le causa risa. Una risa que contagia a la ex reina de belleza, quien no para de carcajearse y besar a su tierna hija.



El video tiene 12.000 me gusta en Facebook. "Que hermoso video, el amor de madre es unico... por un momento recordé las veces que mamá también jugaba conmigo, ya no la tengo a mi lado pero me regalo una infancia hermosa. Esta bella tu bebita", le escriben sus seguidores a Karen Schwarz.



El video ya alcanza las 76.878 reproducciones. Karen Schwarz siempre se muestra conmovida al hablar de su hija Antonia. "Ser mamá para mi es seguir con mis sueños, pero ahora más acompañada que nunca" , comentó la conductora acerca de su experiencia materna.



En abril de 2017, Karen Schwarz se convirtió en mamá. "¡Momentos únicos! Saber que de ti, mi angelito se está alimentado, no tiene explicación. Ella lo disfruta y yo enamorada observándola. #Antonia", describió Schwarz al respecto", escribió la conductora en Instagram.

