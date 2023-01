Karen Schwarz cumplió 39 años y lo celebró en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, donde viajó junto a Ezio Oliva, su esposo, sus dos pequeñas hijas. La conductora de televisión compartió en Instagram fotos de la celebración y un extenso mensaje de agradecimiento.

“Mi cumple 39... Tanto tiempo buscando lo que nos falta y lo que deseamos, cuando todo lo tenemos en casa y con los nuestros. Gracias Dios por permitirme llegar a los 39 y rodeada de tanto amor, ese amor real y honesto que parte por el amor personal” , indicó inicialmente.

“Reconozco que por mucho tiempo vivía el día a día, tratando de cumplir con todo, partiéndome en 25 pedazos y tratando de cubrir las expectativas de los demás en todo aspecto y no las mías, grave error. Ya no más! Amo ser mamá, amo ser esposa, amo a mi familia”, agregó.

La exMiss Perú también señaló: “Amo esta nueva faceta de empresaria, amo la conducción pero sobre todo descubrí y aprendí que el amor más grande es el propio. Conectar con mi familia desde lo más profundo es lo que me hace feliz y lo que me llena de emociones.”

Finalmente, indicó: “El tiempo no nos puede devorar, nosotros tenemos que distribuirlo para hacer lo que nos mantiene vivos sin descuidar lo que más amamos. Llegué a los 39 más fuerte y agradecida por tanto. Gracias por todos sus lindos saludos”.

Inmediatamente sus seguidores y conocidos personajes de la farándula local, como Magdyel Ugaz, Rebeca Escribens, Mónica Cabrejos y varios más, reaccionaron a sus palabras y le expresaron palabras de felicitaciones por su cumpleaños en los comentarios de la publicación.

(Foto: Instagram)

KAREN SCHWARZ SE DESPIDE DE LATINA LUEGO DE 11 AÑOS

Karen Schwarz anunció que ya no será parte de Latina Televisión. La presentadora compartió con sus seguidores un emotivo mensaje en redes sociales, donde expresó su gratitud con la casa televisora de la Avenida San Felipe en la que trabajó más de una década.

“Cerrando capítulos. Gracias Latina. Y así han pasado 11 años desde que empecé en la TV. Llegué siendo Karen y me voy llamándome ‘mamá’, llegué sola al canal y ahora me voy acompañada de mis gordas, llegué soltera y me voy de la mano del amor de mi vida”, escribió.

Karen deja Latina Televisión tras la final de “La Voz Generaciones”, donde compartía roles con el conductor Cristian Rivero.La esposa de Ezio Oliva fue parte de los distintos proyectos televisivos de Latina como “Yo Soy”, “Yo Soy Kids”, “La Voz Senior”, entre otros.

