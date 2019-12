Karen Schwarz se animó a contar detalles de su segundo embarazo, y afirmó que trabajará hasta el último día que pueda, porque está gestando y no está enferma.

“¿Antojos? Hay muchos, hambre también. En verdad no la estoy pasando tan bien por cosas del embarazo, que es normal. Aunque me dicen que descanse, yo no quiero porque no estoy enferma sino embarazada”, dijo Karen Schwarz.

“Para mí es más importante tener a Ezio en las consultas con el doctor, en las ecografías, esos son los momentos claves. Cuando me siento mal, prefiero no tenerlo cerca porque estoy histérica”, añadió.

‘CHINITA’ APOYA A ESPOSA DE GALLESE

Por otro lado, Jazmín Pinedo se refirió a la posible reconciliación del arquero de la selección, Pedro Gallese, y su esposa Claudia Díaz.

“Sea cual sea la decisión que la señora tome, espero que la haga feliz. Yo creo que uno tiene que hacer las cosas que a uno lo llenen y no hacer lo que la gente te pida que hagas”, indicó la ‘Chinita’.

‘EL PROGRAMA VA BIEN’

En tanto, Cathy Sáenz comentó que se divierten en ‘Mujeres al mando’.

“No hablamos del rating, porque la mejor respuesta nos la dan los auspiciadores que apuestan por el programa y eso significa que nos va bien”, detalló.

¿Y no les molesta que les digan que usan el contenido de Magaly?

Somos un programa que toca temas coyunturales, no somos espectáculos porque no hacemos ‘ampays’, lo nuestro es una alternativa en las mañanas.

