Karen Schwarz enfrenta a las críticas y pide a los medios que dejen de mentir por titulares que afirman que ella dijo que “el coronavirus está pasando”. No obstante, esta fue la frase que dijo para calmar a Luisito Caycho.

La conductora de Mujeres al Mando acusó a los medios de comunicación de estar mintiendo por titular donde mencionan que la conductora dijo que el coronavirus ya está pasando. “Yo siempre respeto el trabajo de la prensa escrita, pero cuando mienten y difaman generando titulares engañosos si molesta. Si quieren generar titulares háganlo pero con información real no inventen solo para atraer lectores”, escribió Karen Schwarz en su cuenta de Twitter.

¿LO DIJO O NO LO DIJO?

Lo que mencionó la conductora en entrevista con Luisito Caycho fue que había que mantener la calma porque el coronavirus ya va a pasar. “Ya está pasando en China y en Asia. Ya está pasando y tenemos que calmarnos”, fue lo que dijo Karen Schwarz en Mujeres al Mando. En su afán por tranquilizar al ex chico reality, la figura televisiva de Latina le pidió calma a la expareja de Lucía de La Cruz. “Si no nos calmamos, vamos a generar un pánico de lo que podría pasar en Perú y tenemos que esperar a que no pase, por eso debemos tener mucha calma”, indicó.

Luisito Caycho le explicó a Karen Schwarz la dura situación que se vive en España. “El presidente de España ha dado un mensaje y ya hay 120 muertos y 4200 infectados de esta enfermedad”, indicó la ex figura televisiva, quien se encuentra en el país europeo hace tres años manejando un restaurante y enfocado en proyectos musicales.

LUISITO CAYCHO LLORA

Luego de conocer el suplicio de Jhon Kelvin por salir de Italia, Luis Caycho, conocido por haber sido expareja de Lucía de la Cruz, anunció que se encuentra en Barcelona en plena crisis sanitaria por la pandemia del Coronavirus, que ya registra 120 muertos y 4.209 infectados en España y 28 contagiados en el Perú. En un enlace en directo con Mujeres al Mando, el ‘Chamaco’ se quebró al hablar con su madre.

Visiblemente afectado por el impedimento de volver al Perú, Luisito Caycho estalló en llanto por estar lejos de su familia. “Mamá, cuídate mucho, haz caso a lo que dice el gobierno de Perú, toma las precauciones porque esto no es un juego. Yo sé que va pasar pero esto no es un juego”, dijo conmocionado.

“Esta enfermedad acá (en España), en Italia, en Francia, está muy fuerte. Ojalá encuentren la cura para que todos los que estemos acá podamos retornar a nuestro país y poder hacer nuestras cosas con normalidad”, agregó el excantante.

Sin embargo, la comunicación llegó a su punto más álgido cuando Luis Caycho le pidió a su madre que cuide a sus pequeños si no llega a volver. “Quiero que me prometas algo mamita a nivel nacional. Si es que de repente no puedo regresar al Perú quiero que cuides mucho a mis hijos (...) Tú sabes como padre lo que estoy sufriendo, cuídalos mucho, son lo único que tengo y son el motor y motivo por el que estoy acá”, dijo entre lágrimas.

Karen se pronuncia por críticas

