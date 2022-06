Karen Schwarz le contestó con todo a un seguidor de sus redes sociales que le recordó el escándalo por la filtración un supuesto video íntimo con su ahora esposo, el cantante Ezio Oliva. La conductora de televisión no se quedó callada y salió a dar su punto de vista.

Todo empezó cuando abrió una caja de preguntas en sus historias de Instagram y uno de sus fans mencionó la filtración. “Otros siguen compartiendo tu video con tu enano, que tus hijas verán pronto”, le escribió.

Karen Schwarz decidió publicar el comentario y aunque aclaró que ella no es la del video en cuestión, no tendría problema en explicarles a sus hijas que en el futuro no deben grabarse teniendo intimidad porque podrían ser víctimas de estas filtraciones.

“La del video no soy yo, pero y si fuese... ¿No entiendo cuál sería el problema? Acaso hacer el amor con el hombre que amas, ahora mi esposo y padre de mis hijas, tendrían que sentir vergüenza o miedo, jamás . Al contrario, le enseñaría que lo mejor es no grabarse teniendo relaciones porque les podría pasar. Pero al final es decisión de ellas ”, escribió la conductora.

Por su parte, Ezio Oliva reposteó la historia de su esposa explicó que decidieron hablar del tema por todos aquellos que ‘aún no superan el tema de mi video’. “Piensan que mencionándolo nos molestan” , indicó el cantante.

Karen Schwarz cuadra a fan que le recordó su video íntimo

