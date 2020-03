Coronavirus Perú | La tarde de este jueves, Karen Schwarz abandonó su vivienda para dirigirse a la clínica debido a una urgencia en su embarazo. La conductora confirmó con un video en Instagram que tuvo que tomar las medidas necesarias como parte de la cuarentena por el COVID-19 que afronta el país.

Y es que Karen Schwarz estaría a punto de dar a luz a su segunda hija, Cayetana, con tan solo 7 meses de embarazo, así lo confirmó Ezio Oliva quien compartió una fotografía de ambos en la clínica.

En el video que compartió Karen Schwarz se le ve usando mascarilla a bordo de su camioneta poco antes de partir rumbo a la clínica siguiendo todos los lineamientos que decretó el gobierno como excepción para que puedan transitar los vehículos particulares durante el Estado de emergencia.

“Llamamos a mi ginecólogo y me ha pedido que vaya a urgencia para que me vea, puede que esté iniciando contracciones porque la barriga se me pone dura. Vamos con calma y prudencia para saber que todo está bien”, indicó la conductora en sus redes sociales.

“Día 11 en Cuarentena Nacional y nuestra chiquitita empieza a dar señales inesperadas de que quiere llegar antes de tiempo. 7 meses 😳🤦‍♂️❤️”, escribió por su parte Ezio Oliva, esposo de Karen Schwarz, en su cuenta de Instagram.

Karen Schwarz informó así que abandonó su cuarentena