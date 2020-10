Karen Schwarz denuncia acoso por parte de un pervertido obsesionado con sus zapatos

TERRIBLE. Karen Schwarz denunció que hace más de un año viene siendo víctima de un depravado sujeto que usa perfiles falsos para mandarle mensajes de acoso.

Según Kurt, el hombre se habría obsesionado con unas sandalias que usa la conductora de Modo Espectáculos frecuentemente. “Ha olido esos zapatos”, dijo.

La ex Miss Perú contó que en un primer momento no le dio importancia y pensó que era un ‘loco más de las redes’. “Lo bloqueé y no lo asumí como tan dramático”, indicó.

Sin embargo, al cabo de un tiempo comenzó a preocuparse ya que el sujeto seguía apareciendo en su vida. “Esta persona sigue escribiendo a gente que está a mi alrededor para que ese mensaje me llegue”, contó Karen Schwarz.

En el programa, mostraron un pantallazo de uno de los mensajes del pervertido, donde le decía que tenía fijación por unos tacones negros de una merca determinada. “Hasta ahí yo pensé que era un tema de fetiche”, dijo la conductora.

Todo llegó a su punto más álgido cuando la la ex Miss Perú llegó un día al canal y el sujeto le escribió a una amiga suya de la producción, a decirle que la había visto en la calle con la ropa que llevaba ese día.

Al momento, Karen Schwarz se encuentra preocupada por su seguridad puesto que el hombre hasta le escribe a su esposo y familia para saber de ella.