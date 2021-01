Karen Schwarz celebró su cumpleaños 37 en ‘Mujeres al mando’: “Me siento orgullosa de la mujer que soy”

Karen Schwarz celebró su cumpleaños número 37 en su ex programa Mujeres Al Mando donde la sorprendieron con saludos muy especiales, entre ellos el de su esposo, Ezio Oliva, desde Miami y el de su hija Antonia

“Nadie sabe todo lo que nos ha costado estar donde estamos”, dijo Karen Schwarz en ‘Mujeres al mando, en medio de lágrimas.

La conductora aseguró que se siente muy feliz con su vida pese a los errores que pudo haber cometido.

Karen Schwarz reveló detalles de su vida familiar y sentimental junto a su esposo Ezio Oliva, quien actualmente se encuentra en Miami por temas de trabajo.

“Estoy agradecida por cada etapa que he pasado en mi vida, porque ahora me siento orgullosa de la mujer que soy, me abrazo muy fuerte y creo que las caídas que uno puede tener en la vida son para levantarte y mirarlo, no como un error, sino como un aprendizaje”, comentó.