SE ENCIENDEN LAS ALARMAS. Karen Schwarz usó su cuenta de Instagram para revelar que, ante algunos síntomas propios de una mujer embarazada que está padeciendo en los últimos días, ha decidido acudir a su ginecólogo para que la examine pues ella se había ligado las trompas, tras dar a luz a su hija Cayetana.

Karen Schwarz cree que, debido a unas pastillas que está tomando, es que se ha estado sintiendo un poco mal. “Tengo mucho sueño, con nauseas, sin ganas de comer... (embarazada) no, estoy ligada, no hay forma, pero así me siento”, contó.





SE SOMETIÓ A TRATAMIENTO

Asimismo, Karen Schwarz preguntó a sus seguidores si es que conocen de casos de mujeres que hayan salido embarazada a pesar de haberse sometido a este tratamiento.

¿Les ha pasado que estando ligadas han salido embarazadas?...Bueno, les quiero contar que acabo de hablar con mi ginecólogo y me ha dicho que vaya el lunes a una consulta”, agregó.

Actualmente Karen Schwarz se encuentra alejada de las pantallas de TV. Su último proyecto fue al lado de su esposo Ezio Oliva, como modelo de su videoclip ‘Mi soledad’, que interpreta junto a Vadhir Derbez.