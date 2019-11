¡Karen Schwarz embarazada por segunda vez! Conductora confirmó noticia con tierna foto junto a Ezio Oliva y Antonia

¡FELICIDADES! Karen Schwarz utilizó su cuenta de Instagram para comunicar que se encuentra nuevamente embarazada. La conductora de 'Mujeres al mando' publicó una tierna foto junto a su esposo, Ezio Oliva, y su pequeña hija, Antonia.

En un corto, pero conciso mensaje, Karen Schwarz reveló que tiene pocos meses de embarazo y que esperó el tiempo adecuado para comunicar oficialmente la noticia a todos sus seguidores en sus redes sociales.

En abril del 2017, Karen Schwarz dio a luz a su primera hija, Antonia. La noticia fue revelada a través de un video subido a Facebook por su esposo, Ezio Oliva.

En aquella oportunidad, la ex Miss Perú contó que se había sometido a tratamientos para quedar embarazada pues le era complicado. Ahora, la también modelo anuncia que fue 'bendecida' con un segundo hijo que viene en camino.

Este es el mensaje que publicó Karen Schwarz en Instagram:

"Lo soñé y no puedo creer que se esté cumpliendo. Mientras escribo estas líneas solo se me hacen agüita los ojos de la emoción. SERÉ MAMÁ POR SEGUNDA VEZ 🤰🏻🙏🏻♥️ Guardar este secreto no fue fácil pero había que esperar. Ezio y yo no nos equivocamos al contarle a algunas personas esta linda noticia, personas que nos acompañaron en estos meses guardando el secreto con amor. Gracias! 🙌🏻🙏🏻 Ahora es turno de ustedes, los que me acompañan en mi día a día con su linda energía. AHORA TENGO A MIS 3 ❤️❤️❤️ Te amooooooo", escribió en Instagram.

Por su parte, Ezio Oliva escribió: "Hay tanto por agradecer pero sobre todo la familia que estoy construyendo junto a la mujer de mi vida. Por fin podemos contarles, con mucho amor, que ahora somos 4... 🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️😍😍😍 Te Amo mi amor, gracias".