Karen Schwarz: "he cometido errores por desesperación y no los repetiré" [VIDEO y FOTOS]

Karen Schwarz comentó que está contenta con los resultados de su programa ‘En exclusiva’, a pesar del bajo rating, porque cada día entrega cosas buenas al público.



“Cumpliremos un mes al aire y cada día seguimos luchando por presentar un buen programa, con cosas buenas al público, sin preocuparnos por el rating. No me asusto por los números, estamos creciendo poco a poco, y en eso nos diferenciamos del resto”, precisó.



¿No vas a hacer cualquier cosa por rating?

No, yo ya he cometido errores por desesperación y no los repetiré. Queremos un programa divertido, no que el televidente se sienta atacado.



‘Peluchín’ ha sido muy criticado por presentar al padre de Yahaira en presunto estado de ebriedad...



Hablo de mi programa, soy dueña de mis errores y aciertos. (E. Castillo)