NO SE CALLA. Karen Schwarz utilizó sus historias de Instagram para exponer a una persona que la criticó por su aumento de peso tras haber dado a luz. La conductora de Yo Soy aseguró que le llegó un fuerte mensaje y aunque al inicio dudó si publicar el nombre y foto de la persona o no, finalmente se animó a hacerlo con la frase: “creo que se obsesionó con mis kilos”

“Creo que es importante que no normalicemos lo que nos está pasando como mujeres, al contrario, hablarlo, exponerlo, no porque nos duela, porque a mí me duele cero, pero sí lo que quiero es que ustedes visualicen lo que está pasando y lo que sigue pasando y lo que algunas piensan que duele, no duele”, dijo.

En el mensaje, una usuaria le indica que la maternidad no es excusa para ‘destruirte así'. Asimismo, la insulta con fuertes calificativos como ‘gorda panzona’, ‘cachetes de cerdo’, ‘marrana’, ‘chancho’ y emojis de cerdo.

La ex Miss Perú exhortó nuevamente a sus seguidoras a no callar si son víctimas de este tipo de ataques. “Si a ti te pasa lo mismo, háblalo, que no te de vergüenza decir que tienes kilos de más, que acabas de dar a luz, que estás construyendo una familia, que no te importe lo que digan pero expónlo, dilo, coméntalo, porque a veces guardar y decir que ‘no pasa nada’ es a peor a la larga”,

Finalmente Karen Schwarz ironizó con la situación y le envió una indirecta a sus detractores. “Y luego de este momento tan bonito me voy a comer mi arroz con trigo, que rico es comer”, concluyó.