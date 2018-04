Karen Schwarz aclara celos de Ezio Oliva: "No me prohibió nada, no lo hice porque no me siento preparada"

"Soy celosa y Ezio también ‘Somos celosos, pero no intensos’", dijo Karen Schwarz, quien reveló que no participó en una novela porque su esposo Ezio Oliva no quería que bese a otra persona.



“La verdad es que los dos somos celosos, pero no somos intensos. Somos celosos normales, a mí también me molestaría, si él no es actor, que ‘chapara’ a alguien en su videoclip... pero sí creo que exageré un poco. (Ezio) no me dijo que no lo haga, pero como trabajamos en equipo, él me representa, yo lo represento... y somos sinceros, a mí sí me molestaría de todas maneras”, contó Karen Schwarz, quien estuvo en la final del Open Fashion 2018.

Si se presenta la oportunidad de actuar, ¿aceptarías?

Ya se presentó, pero no me he animado. Creo que tendría que prepararme, respeto mucho la carrera actoral y yo no soy actriz.



¿Tienes miedo a las críticas?

No, yo sin ser actriz y haciendo lo que me gusta hacer, también soy criticada.

¿Cómo te has sentido esta semana en tu programa ‘En exclusiva’?

Feliz, super contenta porque más allá de ser conductora, soy dueña de este proyecto... siento que este es un inicio para Karen como comunicadora y me encanta porque ahora sí estoy un poquito metida en el rating, y estamos subiendo de a poquitos. Hemos terminado super bien el viernes, de a poco la gente se va a ir dando cuenta y pasando la voz de que estamos en Panamericana.



Georgette dijo que le gustó el programa...

En verdad, he recibido comentarios muy positivos del programa y se los agradezco.

Con esto queda demostrado que no hay mala onda entre ustedes.

Nunca la hubo. Con Georgette, es cierto, no somos amigas, pero sí nos vemos en un evento nos saludamos con mucha amabilidad y por eso me quedo con ese recuerdo de sonreírnos y estar bien.



‘ME VOY A MÉXICO’



Por su parte, Ezio Oliva contó que por motivos profesionales se irá a radicar a México.



“Probablemente me vaya a vivir a México y bueno, estaré unos días allá y vendré los fines de semana para los conciertos. Voy a extrañar a mi familia, pero creo que es parte importante de un proceso de crecimiento y hay que asumirlo”, indicó Ezio Oliva.



“Es una decisión tomada junto con Karen, con mi familia, porque es un reto importante para mí”, añadió.