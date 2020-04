En medio del día 26 de la cuarentena por el coronavirus, Ezio Oliva y Karen Schwarz celebran el cumpleaños número 3 de su hija Antonia. El cantante y la conductora de TV le enviaron emotivos mensajes de felicitación a la pequeña a través de sus redes sociales y publicaron tiernas fotos.

Ahora que está alejada de la TV por su embarazo y la cuarentena, Karen Schwarz aprovecha en pasar tiempo en familia y continuamente publica imágenes de su día a día con Antonia que este viernes está de cumpleaños.

“Hace 3 años a esta hora tenía unas ganas locas de tenerte en mis brazos, recuerdo haber estado echada sintiendo las contracciones cada vez más fuerte pero nada me importaba, solo quería verte la carita y llenarte de besos. Me habían hablado tanto del parto natural, empecé a sentir mucha ansiedad, después de varias horas llegó el momento que tanto esperé. Naciste por parto natural y fue lo mejor que pude haber vivido, llegaste para hacerme más fuerte y junto a tu papi prometimos enseñarte a hacer todo con amor. Hoy más juntos que nunca. Feliz cumpleaños mi vidita”, escribió Karen Schwarz en Instagram.

Por su parte, Ezio Oliva también le dedicó un post especial a su primogénita en el que le expresa todo el amor que siente por ella y, además, muestra en fotos cómo ha crecido su pequeña en estos tres años.

“Día 26 en Cuarentena Nacional y hoy tengo la suerte de celebrar tus 3 años con salud. Llegaste a mi vida para transformarla de una manera que jamás imaginé pero sobre todo me enseñaste que no hay distancia que pueda alejar al amor y que mi mayor miedo en la vida es que no seas Feliz. Te Amo mi chiquitita preciosa y espero que Dios nos dé la oportunidad de celebrar muchos años más, sin importar dónde ni cómo pero juntos como hoy, Feliz cumpleaños Antonia”, escribió el cantante.