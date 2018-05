Karen Schwarz dijo que la separación con su esposo Ezio Oliva , quien radicará en México , va a ser difícil.



“Será dura, pero él tiene conciertos cerrados hasta julio y agosto. Entonces tendrá que venir todos los fines de semana, serán prácticamente 4 días que estaremos alejados, pero también me dará tiempo para ir con Antonia (su hija)... creo que es un tema de lucha y constancia si queremos que esto funcione. Estamos casados y tenemos una hija maravillosa. Creo que la distancia no es un pretexto para romper una relación”, expresó la conductora de ‘En exclusiva’.



De otro lado, afirmó que no ha tenido la oportunidad de conversar con Magaly Medina después de su salida de Latina.

