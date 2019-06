Karen Schwarz: "Ezio Oliva me salvó, hizo que viera la vida de otra manera"

¡Están felices! La conductora Karen Schwarz reveló que planea encargar su segundo bebé con Ezio (Oliva), con quien tiene casi 7 años de relación y lo elogió por su reciente firma con Sony Music.



Karen, Ezio te dedicó un post lindo en Instagram y señaló que le ‘salvaste la vida’...

Él también me salvó a mí, hizo que viera la vida de otra manera, primero como enamorados porque hemos pasado temas muy complicados y nunca nos soltamos la mano. Ahora que somos padres, volteamos y no nos arrepentimos de nada de lo que hemos pasado. Creo que ha sido un aprendizaje para los dos.



Son una de las parejas más sólidas en el espectáculo... ¿Cuánto tiempo llevan?

Casi 7 años. En verdad, nunca hemos tenido una fecha de inicio, simplemente nos conocimos y desde ese momento no nos hemos separado.



Ezio acaba de presentar su nuevo tema ‘Salvavidas’ y el videoclip ya superó el millón de visitas en YouTube... ¿Orgullosa de él?

Muy orgullosa, porque todos sus logros han sido por él solo. Ahora está de la mano con Sony, que es una disquera muy importante.



Cada logro lo celebran en familia... ¿Ya hay planes de darle el hermanito a Antonia?

Ya lo estamos hablando, así que a finales de año lo empezamos a buscar (el bebé), de todas maneras. Uno porque ella (Antonia) me lo está pidiendo, otro porque quiero ser mamá nuevamente y tres porque ya lo teníamos claro. Sabemos que se vienen cosas lindas y una de ellas, ojalá, sea embarazarme.