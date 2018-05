Karen Schwarz firme con su relación a distancia con Ezio Oliva [FOTOS]

“La distancia no podrá con nosotros”, aseguró Karen Schwarz sobre el viaje que hará su esposo Ezio Oliva a México, donde iniciará su internacionalización como cantante.

“Yo fui quien le dio ese empujón para que se vaya. Es momento de que cruce fronteras. ¿Si se puede enfriar la relación? Ezio y yo tenemos 6 años juntos y desde que empezamos, la vida nos puso bastantes pruebas en el camino. Solamente el amor que tuvimos hizo que esto se mantenga", indicó Karen Schwarz.

La conductora también recordó lo que sucedió cuando se difundió el vido íntimo de Ezio Oliva. "Cuando se divulgó el video íntimo (de Ezio) yo estuve con él, toda la gente me decía que termine, que me iba a hundir, pero yo me fui contra todos y seguí la relación”, expresó Karen Schwarz.