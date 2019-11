Karen Schwarz: "Ezio Oliva seguro se hará la vasectomía" 

La conductora de ‘Mujeres al mando’, Karen Schwarz, dijo que está muy feliz con su nuevo embarazo y resaltó que ‘cerrará la fábrica’.



“He tenido mucho sueño en estos primeros meses, cosa que no me pasó con Antonia, pero tengo el apoyo de mi mamá. Yo creo que será una niña, Ezio va a estar rodeado de mujeres... y ahí creo que ya cerramos la fábrica”, comentó la ex Miss Perú.



Aunque ustedes siempre han comentado que quieren una familia grande...

Claro, en mi caso somos cuatro hermanos y siempre he estado rodeada de varias personas, pero Ezio es hijo único. Me hubiera gustado tener 4 hijos, pero creo que no tendría la energía que necesito para eso, sería muy complicado no dedicarles tanto tiempo. Por ahora con dos estamos felices.



¿Ezio se hará la vasectomía?

Cuando hablamos de cuidarnos a futuro me dijo que se iba a encargar de eso, así que seguro se la hará. Voy a cumplir 36 años, quiero dedicarle tiempo a mis hijos, a mi trabajo y a mi esposo, soy una mujer que estando embarazada no me olvido de mi esposo, eso es muy importante.



¿Seguirás trabajando con tu barriga?

Claro, hasta cuando pueda estaré en pantallas trabajando. El próximo año seguimos con el programa y se nos viene la temporada de verano.