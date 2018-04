Georgette Cárdenas espera que aumente la sintonía del programa que conduce Karen Schwarz, ‘En exclusiva’, ya que en su debut solo alcanzó 2.2 puntos de rating.

“No he visto el programa, pero pude ver una foto en redes donde se mostraba su set, y me encantó. Lo único que puedo decir es que me gustaron sus muebles, ja, ja, ja. ¿Si hizo un rating similar a mi programa? Qué bueno, que sigan así y que aumente”, dijo Georgette Cárdenas.

En otro momento, Georgette Cárdenas comentó que está participando en la película ‘La sacamos del estadio’.

“Es una ‘peli’ que te hará soñar, llorar y donde todo un país se une con emoción y siente la buena energía”, dijo.

Hace unos días, Georgette Cárdenas aseguró, de manera bastante sarcástica, que Karen Schwarz no era su ‘serrucho’ en Panamericana Televisión y dijo -entre risas- que es una mujer de ‘un corazón noble’.

“Que Karen entre nomás a Panamericana, está bien. La televisión es así, sale uno y llega otro. No critico que ella ingrese, es parte de este negocio. Si lo hiciera con maldad, ahí sí, podría criticar, pero ella es de corazón noble, ja, ja, ja”, dijo cuando aún era conductora de ‘Panamericana Espectáculos’.



