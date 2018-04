Karen Schwarz respeta la opinión de Georgette Cárdenas, pero... [VIDEO y FOTOS]

Karen Schwarz dijo que respeta la opinión de Georgette Cárdenas, quien aseguró que le dejó un buen ‘colchón’ de audiencia al mediodía en Panamericana.



Hace algunos días, Georgette Cárdenas afirmó que te había dejado un ‘colchón’ de seguidores...

Yo respeto la opinión de todos. Ella aún es parte de Panamericana y no tengo nada que hablar al respecto. Cada uno comenta de su chamba. La encuentro y la saludo de lo más normal. No busquemos confrontaciones donde no existen.



¿No tienes problemas con ella?

No. Si a alguno le gusta el programa y a otro no, ni modo. Cada uno es libre de opinar lo que quiera.

¿No te molestó lo que dijo?

Estuve viajando y cuando llegué me contaron. Pero quedó ahí. Estoy enfocada en el proyecto.



¿Para ti es un gran reto ingresar a Panamericana?

Lo que pasa es que ahora todos están enfocados en el rating, pero de eso no hablo. Para eso hay un equipo de producción. La televisión es muy volátil. Algunos te ven, te cambian, se mudan a otras plataformas. Esta es una propuesta que hacemos a nuestro estilo.



¿Sientes que te has afianzado en la conducción?

Mira, tengo 7 años en televisión. Aprendí mucho de mis errores. Tengo que entender que hay cosas que a unos les puede gustar y a otros no. Mientras disfrute lo que haga, seguiré adelante. Si bien dije que no volvería a hacer espectáculos, creo que el tema no es hablar de espectáculos, sino la manera y la forma. Ahora hemos encontrado el equilibrio perfecto.

¿‘En exclusiva’ será un programa más ‘light’?

No hablemos de ‘light’, de programa ‘sano’. Eso no existe. Aquí hay un tema de contenido, puede ser que tenga cosas muy entretenidas o puede ser que por algún contexto, tengamos que hablar de temas fuertes. Salimos el lunes al mediodía.



Por otro lado, ayer Georgette Cárdenas se despidió llorando de la conducción de su programa y reiteró que ‘nunca fue fingida’. Se habría cruzado en los pasillos de Panamericana con Karen Schwarz.