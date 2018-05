Karen Schwarz: Georgette Cárdenas le envía mensajito por bajísimo rating de su programa | FOTOS

Georgette Cárdenas le desea lo mejor al programa de Karen Schwarz para que suba en el rating.



“Solo puedo decir que sigan para adelante. Día a día tienen que ver hasta que les ligue, la televisión es incierta. Lo bueno es que cuenta con un equipo de primera, gente que realmente vale lo que cuestan. Creo que pueden subir (rating), deben ser superpositivos”, dijo Georgette Cárdenas al presentar su stand en la ‘Feria Expo Deco 2018’ de La Molina.



De otro lado, aunque le gustaría viajar a Rusia, no podrá.

“Mi plan es primero llenar mi álbum Panini, me faltan 88 figuritas. No viajo, me encantaría, pero veré el Mundial en casa, con la familia, amigos y compraré una ‘tele’ enorme para seguir los partidos”, agregó Georgette Cárdenas .

Hace unas semanas, Georgette Cárdenas también opinó sobre el programa de Karen Schwarz , ‘En exclusiva’, que cada día está más bajo en sintonía.



“No he visto el programa, pero pude ver una foto en redes donde se mostraba su set, y me encantó. Lo único que puedo decir es que me gustaron sus muebles, ja, ja, ja. ¿Si hizo un rating similar a mi programa? Qué bueno, que sigan así y que aumente”, dijo Georgette Cárdenas .