Karen Schwarz: Georgette Cárdenas dice que la conductora no pegó en Panamericana | VIDEO

Georgette Cárdenas se burló de Karen Schwarz tras los rumores de que la exMiss Perú dejaría Panamericana por bajo rating y se mudaría a Latina con su programa de espectáculos.

“He leído que Karen va a regresar a Latina y, bueno, creo que mi salida fue por las puras. Seguro que no se siente a gusto, no pegó en Panamericana y en Latina le puede ir mejor. Creo que en algún momento hizo 0.1 de rating, pero en esta coyuntura del fútbol es complicado, el Mundial destruye a mucha gente” , comentó la conductora de televisión.

Respecto a la posibilidad de volver a la pantalla, Georgette Cárdenas comentó que viene analizando propuestas y que mucha gente la recuerda con cariño.

“Claro que me gustaría volver, pero tendría que analizar bien el proyecto. No tengo ansiedad ni me muero por volver. Aunque mucha gente me dice en la calle que ese era mi espacio (al mediodía en Panamericana), me lo repiten en la calle, pero yo les digo, paz y amor”, agrega Georgette Cárdenas.

Finalmente, Georgette Cárdenas confesó que se encuentra soltera tras terminar una relación de casi 3 años.

“Estoy bien, estoy sola. Disfrutando mi soltería, una mujer no se tiene que sentir mal porque está sola. No me ha chocado, he viajado y me relajé mucho ”, dijo.